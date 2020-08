Polícia Civil do RN divulga vagas de estágio para estudantes de Direito

Na tarde desta quinta-feira (15) a Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio, voltado aos estudantes do curso de Direito, na Instituição.

A seleção ocorrerá para contratação imediata e preenchimento de cadastro de reserva para as delegacias das cidades de Mossoró, Upanema, Areia Branca e Assú.

Os interessados devem ter cursado, no mínimo, 50% da carga horária do curso de Direito e estar matriculado, no máximo, no 8º período.

Para participar do processo seletivo, os estudantes podem se candidatar até a próxima segunda-feira (19), em uma pré-seleção, enviando o currículo (com foto) e histórico acadêmico para o endereço de e-mail: estagiospcrn@gmail.com.

O valor da bolsa é de um salário mínimo (R$ 998,00) e auxílio transporte (R$51,70), para estágio de 6h diárias e 30h semanais. Mais informações podem ser consultadas por meio do telefone: (84) 98135 – 5865 ou pelo e-mail: estagiospcrn@gmail.com.