Universitário morre afogado em açude público do município de Paraú

O estudante de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Kassio Nunes, morreu afogado neste domingo, dia 8, no açude público do município de Paraú-RN.

A vítima mora em Natal e passa os finais de semana e feriados com os pais na cidade de Paraú, que fica no Vale do Açu. Neste domingo, foi se banhar no açude com os amigos.

Ao atravessar o lado, ele não resistiu e afundou. Os amigos aina conseguiram resgata-lo, mas já era tarde. O corpo foi levado para exames na sede do ITEP, em Mossoró.

A Prefeitura Municipal decretou luto de três dias. O corpo deve ser velado na Igreja Evangélica da cidade e sepultado no final da tarde desta segunda-feira, dia 9.