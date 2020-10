PM confirma homicídio de dois irmãos próximo ao Aspetro, em Mossoró

A Polícia Militar confirmou um duplo homicídio por volta das 17h30 desta segunda-feira (23), em uma estrada carroçável, próximo ao Aspetro, na zona sul de Mossoró.

De acordo com informações preliminares, as vítimas são os irmãos identificados como Itamar e Mazinho, moradores do bairro Aeroporto II, respectivamente Itamar Cipriano da Silva, de 47 anos, e Ijacimar Cipriano da Silva, de 41 anos.

Os dois pedalavam por uma estrada carroçável nas imediações do Aspetro quando teriam sido abordado pelos atiradores. Um ainda tentou correr, mas não conseguiu se livrar dos tiros.

Os dois foram alvejados nas costas e na cabeça e morreram no local, que restou isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e o ITEP para iniciarem as investigações.

Os irmãos eram conhecidos na região pelo apelido de "Tranca rua", pois eram “famosos” por provocarem desordens em via pública armado de facas ou facões.

Eles haviam sido presos na semana passada e liberados após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.