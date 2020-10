Mossoró: Preso de Justiça é morto dentro de casa no Loteamento Três Viténs

O preso de Justiça Thaismar Sidney da Silva Andrade, de 30 anos, foi executado dentro de casa onde dormia com familiares, na rua Alfredo Evaristo dos Reis, no loteamento Três Viténs, região Oeste da cidade de Mossoró.

O ataque a casa onde Thaismar Andrade foi morto aconteceu no início da madrugada. No local também dormia alguns familiares da vítima, que não teve chance de defesa. Foram identificados capsulas vazias de pistolas calibre 380 e 9mm.

O corpo de Thaismar Andrade foi removido para exames na sede do ITEP. A Polícia Militar esteve no local fazendo os primeiros levantamentos. O delegado Antônio Teixeira Junior, do Plantão da Polícia Civil, também esteve junto com a equipe do ITEP.

A PM, a Polícia Civil e o ITEP vão produzir relatórios que enviar a Delegacia de Homicídios, para que o caso seja investigado em inquérito policial.

Tentativa de homicídio

Thaismar já havia sofrido uma tentativa de homicídio em 2013. Na época, Rodolfo da Silva Bezerra tentou matá-lo. O delegado Antônio Teixeira Junior observa que detalhes como este serão averiguados e que nenhuma linha de investigação pode ser descartada.

Informações 181

Veja mais

Mais um assassinato em Mossoró; Desta vez no Bairro Sumaré

Jovem morto a tiros em via pública no bairro Belo Horizonte