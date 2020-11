Balanço do Inep aponta que Enem 2019 teve maior índice de presença

Dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, apontaram que o maior percentual de presentes na história - 72,9%, - ocorreu ontem, 10 de novembro, segundo dia de exame.

Este domingo superou a edição de 2015, quando 72,67% fizeram as provas. No total, compareceram 3,7 milhões dos 5,1 milhões de inscritos para o segundo dia de avaliação.

Na semana passada, 3 de novembro, quando ocorreu o primeiro dia de exame, o índice de presentes ficou em 76,9%. Até então, o melhor resultado havia sido em 2018 - 75,24%. Confira o balanço completo.

SOBRE A PROVA

Cada prova com 90 questões de múltipla escolha, foram dois dias de avaliações. No primeiro, foram 45 sobre linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 sobre ciências humanas e suas tecnologias, além da redação sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil.

No segundo dia de exame, foram 45 sobre ciências da natureza e 45 sobre matemática. Juntando os dois dias, foram dez horas e meia de prova. O Inep vai disponibilizar o gabarito do Enem na quarta-feira, 13 de novembro.