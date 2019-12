Fórum dos Servidores do RN apresenta pautas de reivindicação a Antenor Roberto

Representantes do Fórum dos Servidores do Rio Grande do Norte foram até a Governadoria, nesta terça-feira (19), para uma audiência com o governador em exercício, Antenor Roberto, e com secretários da Casa Civil e da equipe econômica, marcada para as 11h.

O objetivo da reunião é cobrar o retorno da apresentação do fluxo de caixa do mês vencido para dar mais transparência.

Entre as pautas que estão sendo apresentadas pela categoria também estão apresentação de um calendário de pagamento para o restante do ano de 2019 que trata do décimo terceiro e dezembro e um calendário de pagamento dos salários atrasados de 2018.

Os servidores ainda solicitam que o governo crie um projeto de lei instituindo o Comitê de Negociação Permanente; pedem o retorno imediato dos investimentos na SET; a abertura de negociações sobre o impacto da PEC 06/19 e seus reflexos sobre os servidores estaduais; além de reposição salarial de 16,38% para os Servidores do Executivo.

O encontro foi marcado no Dia Estadual de Paralisação, durante uma reunião do Fórum com o Chefe da Casa Civil, Raimundo Alves.