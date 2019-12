Governo nomeia 53 novos aprovados no concurso público para a Sesap

Nesta terça-feira (19) o Governo do Estado do Rio Grande do Norte nomeou 53 novos candidatos aprovados no concurso público para a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

A lista de nomeados foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (19).

Entre os profissionais convocados estão 25 ortopedistas, 9 neurologistas, 11 farmacêuticos e 8 bioquímicos.

Os nomeados devem estar atentos à documentação exigida, aos exames necessários e ao prazo para assinatura do termo de posse que deve ser feita até o dia 18 de dezembro.

Para conferir a relação dos novos servidores, bem como a documentação necessária, basta acessar o site da Sesap ou CLICAR AQUI.