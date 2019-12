Tibau conquista 17º lugar no Estado em Gestão Fiscal, aponta índice FIRJAN

A capacidade de gestão da administração pública em Tibau tem se destacado. Entre 154 município avaliados no Rio Grande do Norte pelo Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), tendo como base o ano de 2018, o município ocupa a 17ª posição, com nota 0.5000.

Ainda de acordo com os dados disponibilizados pelo IFGF, Tibau ocupa o 17º lugar sendo considerada a cidade com boa Gestão Fiscal do Estado do RN, e a de número 2.297 entre os 5.337 municípios brasileiros avaliados.

Esse resultado, cujo índice leva em conta os indicadores de Autonomia, Gasto com Pessoal, Liquidez e Investimentos, supera a média das cidades de Parnamirim e Mossoró que são, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores municípios do Estado.

Essas duas cidades aparecem em 29º e 31º lugares no RN, e nacionalmente ocupam as seguintes posições: (Parnamirim 2.885) e (Mossoró 2.964).

Para o prefeito Josinaldo Marcos de Souza, “Naldinho”, o resultado demonstra o comprometimento da Administração Municipal, “promovido por uma série de ações administrativas, sendo a principal delas o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, com salários rigorosamente em dia. O resultado tem sido, graças a Deus, muito positivo em todas as áreas da administração”, comemorou Naldinho.

Ainda segundo o prefeito, é motivo de orgulho ver que sua gestão pública ao longo do tempo vem sendo responsável com os recursos públicos e com a gestão fiscal do município. “Temos a gestão fiscal equilibrada, sendo a 17ª do Estado”, comemora o gestor.