Padre Flávio leva convite e pede apoio do Governo para a Festa de Santa Luzia

O vigário-geral da Diocese de Mossoró e pároco de Santa Luzia, Padre Flávio Augusto, foi recebido, nesta terça-feira (19), pelo governador em exercício do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, na Governadoria em Natal.

Padre Flávio foi pessoalmente levar os convites da Festa de Santa Luzia de Mossoró para a governadora Fátima Bezerra, que está em viagem ao exterior, e ao vice-governador.

A visita serviu também para reforçar o pedido de apoio ao Poder Público para o maior evento religioso do Estado, que tem uma importância estratégica para economia do oeste potiguar.

Uma das preocupações de padre Flávio é com a segurança pública nos dias das festividades em função do grande público que visita a cidade. Só para a procissão de encerramento, no dia 13 de dezembro, são esperadas 200 mil pessoas.

A comissão encabeçada por padre Flávio esteve também na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte com o objetivo de convidar o presidente da Casa, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), para participar da Festa de Santa Luzia, padroeira da Capital do Oeste.

O parlamentar confirmou presença e elogiou a organização do evento, que ocorrerá de 1º a 13 de dezembro.

“A Festa de Santa Luzia já é um evento de importância regional, consolidado no nosso calendário como uma das mais bonitas do Estado, atraindo inclusive muitos visitantes nos dias de festividade. Desde já parabenizo a organização do evento pela extensa programação e agradeço pelo convite que muito me honra”, disse o presidente Ezequiel Ferreira.

Para Flávio Augusto destacou que a festa deste ano deve bater todos os recordes de participação do público. O vigário enfatizou que o evento já é um “dos maiores do Nordeste, e tem forte dimensão cultural para Mossoró”. O padre também agradeceu pela “sensibilidade” de Ezequiel Ferreira, que se comprometeu a apoiar as atividades da Festa.

O encontro contou com as presenças dos deputados estaduais George Soares (PL) e Isolda Dantas (PT).