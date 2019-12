Nesta quarta-feira (20) acontecerá uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a partir das 14h, por ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra.

A audiência é uma proposição da deputada estadual Isolda Dantas, que também está à frente da Comissão de Direitos Humanos na ALRN, junto ao deputado Francisco do PT

A audiência irá reunir povos de religiões de matriz africana, movimentos de cultura negra, Secretaria de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMJIDH), Ministério Público, Defensoria Pública, e movimentos sociais negros.

O objetivo é discutir coletivamente a trajetória de luta antirracista e os desafios que ainda se impõem no Rio Grande do Norte e no Brasil.

“O racismo existe e persiste na nossa sociedade. O dia da consciência negra é uma data pensada pra rememorar a luta de Zumbi dos Palmares, Dandara, Margaridas, Marielles e fazer a reflexão acerca da reparação histórica com o povo negro. Cabe a nós fortalecermos a luta antirracista também pensando políticas públicas afirmativas”, afirma a deputada Isolda.