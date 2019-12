[FILA] Chega insulina para pacientes com diabetes em Mossoró-RN

Foram distribuídas 200 fichas para pacientes com diabetes receberem insulina neste sábado, finalmente

Finalmente chegou à remessa de insulina na Secretaria Municipal de Saúde, depois de dois meses causando enormes transtornos em mais de 850 pacientes com diabetes que precisam desta medicação de alto custo para controlar o nível de glicose no sangue, em Mossoró.

A insulina é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células para que seja usada como fonte de energia para os processos de funcionamento do corpo. Sem tomar a insulina nas catas corretas, o paciente pode evoluir para um quadro de óbito.

A Assessoria da Prefeitura informou que foi montado um esquema especial (distribuição de ficha e fila) para entrega das insulinas na sede do Centro Administrativo. Vários pacientes ligaram reclamando da humilhação que estão passando para receber a medicação.

A coordenadora das Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Município, Conceição Negreiros, informa que as insulinas chegaram na noite da sexta-feira, 22, e assim que chegou começou o trabalho de acondicionamento em locais com temperaturas adequadas.





Conceição Negreiros informa que foram providenciadas cadeiras e foram realizadas palestras para os pacientes, sobre os cuidados que o paciente com diabetes deve ter. Ela adianta que foi feito um recadastramento recentemente que vai otimizar a distribuição por ordem alfabética.

A Prefeitura informou que investiu R$ 312.091 nas compras de 2.903 unidades da Tresiba e 2.175 unidades da Novorapid, que serão distribuídas para 863 pacientes cadastrados. Ao todo, a Prefeitura informa que está investindo R$ 4.138.400. Menos de 60% deste valor foi investido.

A assessoria da Prefeitura de Mossoró não informou se chegaram as tiras usadas para medir o nível de glicose no sangue. Estas tiras também são de alto custo e também de responsabilidade da Prefeitura de Mossoró distribuir para os pacientes, o que não ocorre.

Neste primeiro momento foram distribuídas insulinas para 200 pacientes, que lotam a Secretaria Municipal de Saúde desde as primeiras horas da manhã deste sábado. Diante da urgência, alguns pacientes pediram que a distribuição fosse feita também no domingo.