Emenda direcionada a UERN é descontingenciada pelo Governo Federal

O Governo Federal descontingenciou a emenda de bancada destinada à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Com a medida, a instituição investirá, a partir de 2020, R$ 23 milhões em obras estruturantes e aquisição de equipamentos, beneficiando todas suas unidades, localizadas em Mossoró, Assú, Pau dos Ferros, Patu, Natal e Caicó.

Esses recursos são extras ao orçamento anual da Universidade, sendo R$ 3 milhões do Governo Estadual, assegurados pela governadora Fátima Bezerra, tão logo soube do contingenciamento da emenda federal.

Na terça-feira, dia 26 de novembro, o reitor Pedro Fernandes, o deputado Beto Rosado, seu assessor Marcos Pinto, e a assessora do deputado Rafael Motta, líder da bancada potiguar, Kamila Carvalho, cumpriram agenda em Brasília e apresentaram as demandas da instituição ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Rodrigo Dias.

Na pauta constavam o descontingenciamento da emenda de bancada, e formalização dos convênios dessa emenda e das individuais dos senadores José Agripino e Garibaldi Alves; a prorrogação de quatro convênios para execução dos R$ 200 mil existentes; a solicitação de ajustes de plano de trabalho em dois convênios que somam R$ 500 mil; a análise e, por conseguinte, aprovação de três projetos de engenharia que somam R$ 2,18 milhões, além da solicitação de repasse financeiro de sete convênios vigentes no valor total de R$ 1,136 milhão.

“O descontingenciamento é o primeiro resultado da extensa agenda que cumprimos em Brasília. Tivemos reuniões no FNDE, na Empresa Brasil de Comunicação, no Palácio do Planalto, além de demandas nos Ministérios da Educação, da Saúde e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Em todos esses momentos, o diálogo foi muito positivo, e há uma expectativa muito grande para nossa Universidade e, por conseguinte, para nossa comunidade acadêmica e toda sociedade potiguar”, afirma Pedro Fernandes.

Pedro Fernandes também agradeceu e destacou o apoio do deputado Beto Rosado que construiu essa agenda.

“Reiteramos o reconhecimento ao deputado Beto que nos procurou disponibilizando seu mandato, organizou toda a agenda e nos acompanhou do começo ao fim. Esse apoio tem sido fundamental para destravar os recursos”.

A Universidade conta ainda com a indicação de R$ 1,4 milhão em emendas, sendo R$ 500 mil do senador Styvenson Valentim, R$ 500 mil da deputada Natália Bonavides, R$ 150 mil do deputado Beto Rosado, R$ 150 mil do deputado Benes Leocádio e R$ 100 mil do Deputado Walter Alves.