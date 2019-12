11 bairros de Mossoró ficarão sem água devido a manutenção da Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte informou que, nesta quinta-feira (5), 9 localidades da cidade de Mossoró ficarão desabastecidas por conta de uma parada no poço 14.

Serão afetados pela paralisação: Nova Mossoró, Conjunto Gurilândia, Loteamento Jardins, Arizona, Isla Verde, Royal Ville, Sítio Cajazeiras, Santa Helena e uma parte do bairro Santo Antônio.

De acordo com a Caern, a paralisação será necessária para a manutenção do poço 14 que atende estas localidades. A previsão é que o serviço seja concluído no final do dia.

Ainda segundo a companhia, em algumas localidades a água deve chegar nas torneiras ainda na sexta-feira (6), mas a normalização completa no abastecimento está prevista para este sábado (7), 48 horas após a conclusão da manutenção.

VAZAMENTO

Um vazamento de grandes proporções também deixou a população do Costa e Silva e Ulrick Graff sem água nesta quarta-feira (4).

Como a via ficou encharcada por conta do vazamento, a Caern precisou agendar o conserto na tubulação de 300mm para a manhã desta quinta-feira (5).

O trabalho deve ser concluído no final da tarde e a normalização do abastecimento também está prevista para este sábado (7).