Governo do RN realiza leilão de royalties e consegue antecipação de R$ 180 milhões

O governo do Rio Grande do Norte realizou, na manhã desta quinta-feira (5), o leilão dos royalties da exploração de petróleo e gás no estado.

Com ação, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças (Seplan) confirmou a antecipação de R$ 180 milhões, que deverão ser usados para colocar os salários dos servidores estaduais em dia.

A antecipação vai acontecer por meio de empréstimo e o Poder Executivo ainda está acertando com o Banco Daycoval, responsável pela operação, o valor dos juros a serem pagos.

O valor adiantado está dentro dos royalties previstos até 2022 pela exploração de petróleo e gás no RN.

Em abril deste ano, o governo já havia tentado antecipar receitas da mesma origem, porém o pregão deu deserto.

Pela proposta do Executivo, os bancos antecipariam ao Estado o valor estimado de arrecadação nos próximos anos, em troca de ficar com parte das receitas, em uma forma de empréstimo.