MEC divulga datas de inscrição e primeira chamada do SISU 2020

O Ministério da Educação (MEC) divulgou as datas para os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 (ENEM) se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2020).

As inscrições começam no dia 21 e seguem até às 23h59 do dia 24 de janeiro. Já o resultado da primeira chamada regular será divulgado no dia 28 do mesmo mês.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.

Para realizar a inscrição no sistema é necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no portal do exame.

Com a nota no exame, os candidatos podem se inscrever, no site do Sisu, para até duas opções de vaga. Durante o período de inscrição, o Sisu divulga notas de corte parciais, para os candidatos verificarem suas chances de aprovação e poderem remanejar suas inscrições.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização da provas do Enem, ainda não definiu a data exata para divulgação das notas do exame, mas afirmou que também será em janeiro.