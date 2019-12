Mossoró vai ganhar, com apoio de Isolda, Posto Policial modelo na RN 117 -A nova estrutura terá dois pavimentos com: 02 salas de fiscalização para a RN 117, sala para administração, lavabo com acessibilidade, cozinha e copa, dormitório, banheiros, varanda de observação, alças de acesso para veículos, estacionamento, iluminação externa, e sistema de segurança (CFTV).