Condenado por pedofilia, major da reserva da PM é preso em Natal

Na tarde deste domingo (8) policiais civis da Delegacia Municipal de Macaíba prenderam um major da reserva da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, procurado pela prática do crime de pedofilia.

José de Almeida Tavares, de 54 anos, já havia sido condenado e contra ele existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, no dia 8 de março de 2019.

Ele foi condenado a mais de sete anos de prisão em regime fechado, por manter e produzir imagens de teor sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Após quase um ano foragido, o homem foi preso em um condomínio de luxo na praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. As diligências, em busca dele, ocorriam desde a sexta-feira (6).

José de Almeida foi conduzido até a delegacia de plantão da zona sul de Natal e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.