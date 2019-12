Servidores do Itep/RN anunciam paralisação a partir desta quarta-feira (11)

Os servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) anunciaram uma paralisação, por tempo indeterminado, a partir desta quarta-feira, dia 11 de dezembro.

De acordo com os servidores a paralisação, que alcançará Peritos Oficiais de Natureza Criminal e os Técnicos e auxiliares forenses, acontecerá caso o governo não envie à Assembleia Legislativa o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) que as categorias desejam.

Segundo os sindicatos, o Itep é o único órgão da Segurança Pública que não dispõe de PCCS, tanto a nível de estado, em relação aos demais órgãos de segurança, como com relação aos demais órgãos de perícia em todos os estados da federação.

Eles também afirmaram que os servidores do Itep/RN estão há 13 anos sem qualquer recomposição salarial, nem da inflação.

Segundo os diretores dos dois sindicatos que representam os servidores do órgão, todos os processos de cálculos, acordos e negociações já foram realizados, bastando tão somente a finalização do texto do projeto de lei e consequentemente envio para a casa legislativa.

“Após diversas reuniões com o governo, GACIV, SEAD e vice-governadoria, sem que o plano proposto tenha sido enviado para votação na Assembleia Legislativa, a categoria resolveu paralisar as atividades a partir do dia 11 de dezembro”.