Polícia Ambiental resgata filhote de gato-maracajá em loja de Mossoró. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira. O pequeno felino foi encontrado escondido em uma loja equipadora no Centro da cidade. A polícia lembra que o gato-maracajá está entre as espécies quase ameaçadas de extinção e sua criação em ambiente doméstico é proibida.

Na manhã desta quarta-feira (11) a Polícia Ambiental de Mossoró foi acionada para realizar o resgate de um animal silvestre, no Centro de Mossoró.

De acordo com a polícia, travava-se de um filhote de gato-maracajá. Ele foi encontrado por um funcionário de uma loja equipadora de carros, localizada na rua José de Alencar.

O rapaz teria ido pegar um equipamento no estoque da loja e avistou o animal entre as caixas. Após o susto inicial, ele acionou a Ambiental para fazer o resgate.

De acordo com o Subinspetor Fagundes, o gato era dócil e não deu trabalho aos policiais para ser resgatado. Aparentemente, ele também estava em boas condições de saúde, o que faz com que os policiais acreditam que o animal estava sendo criado por alguma pessoa nos arredores do local.

O gato-maracajá será levado para uma consulta veterinária e, posteriormente, solto na natureza. A espécie se encontra na lista das "quase ameaçada" de extinção. Por se tratar de um animal silvestre, não é permitida a sua criação.