Potiguar é homenageado com a comenda de direitos humanos no Senado

O ativista de direitos humanos, Marcos Dionísio Medeiros Caldas, conhecido como “Mosquito”, foi um dos homenageados com a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, do Senado Federal.

A homenagem póstuma, visto que o potiguar faleceu em fevereiro de 2017, aconteceu nesta quarta-feira (11). A indicação do nome de Dionísio foi uma sugestão do senador Jean Paul Prates.

Segundo o senador Jean Paul, Mosquito deixou um trabalho inestimável na luta pelos direitos humanos no Rio Grande do Norte e no Brasil.

“Estamos homenageando um homem que não apenas trabalhou pelos direitos humanos. Ele realmente dedicou sua vida à causa”, afirmou.

Marcos Dionísio foi um dos principais ativistas dos direitos humanos no Rio Grande do Norte. Participou da elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos, em 1998; criou o Comitê de Vítimas da Violência, em 2000.

Ele também foi coordenador da campanha Ficha Limpa no Rio Grande do Norte, em 2009 e 2010; e coordenador da criação dos Centros de Atendimento a Vítimas de Violência e de Referência em Direitos Humanos e de Combate a Homofobia no estado.

“A homenagem a Marcos deve servir de estímulo para que todas e todos que puderam algum dia ser picados pelo “Mosquito”, tenham cada vez mais certeza da necessidade de reafirmação dos Direitos Humanos e da busca por novas conquistas, bem como que todo segundo de luta faz valer a vida”, disse o representante da família, Artur Samuel Pinheiros Caldas ao receber a Comenda.

Além de Mosquito, a Comunidade Nova Aliança/RN também recebeu a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara. Esta foi uma indicação do senador Styvenson Valentim.

COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER C MARA

A Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara é entregue anualmente pelo Senado a personalidades ou instituições que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos humanos no Brasil.

Para o senador Jean Paul, a atual quadra da história brasileira está demonstrando o quanto lutar pelos direitos humanos é imprescindível.

“Estamos aqui para celebrá-lo, homenageá-lo, bem como a todos os demais homenageados e celebrados deste dia. Cabe a nós agora prosseguir nessa luta com esses exemplos de alto padrão”, afirmou.

Os homenageados da edição deste ano foram Aleixo Paraguassú Netto, indicado pelo senador Nelsinho Trad; Marcos Dionísio Medeiros Caldas (in memoriam), indicado pelo senador Jean Paul Prates; a Comunidade Nova Aliança, indicada pelo senador Styvenson Valentim; Damares Regina Alves, indicada pelo senador Chico Rodrigues; Frei Hans, indicado pelo senador Eduardo Gomes; Irmã Silvia Vecellio Sai, indicada pela senadora Soraya Thronicke; e Rosa Geane, indicada pelo senador Alessandro Vieira.