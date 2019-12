Divisão de Homicídios do RN recebe mais R$ 180 mil em materiais

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte entregou à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) diversos materiais que somam um montante de mais de R$180 mil em investimentos, oriundos de um convênio federal firmado com o Ministério da Justiça.

Ao todo, foram entregues 93 algemas, 19 leitores biométricos, 24 tablets, 29 Web Cam´s e 10 escudos balísticos. A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), na sede da Polícia Civil.

Na ocasião também aconteceu a instalação da pedra fundamental do auditório e do estande de tiro da Instituição, obra orçada em R$ 400.157,85, com previsão de entrega em 180 dias, além do lançamento do aplicativo de cena de crime da DHPP.

Segundo a delegada-geral, Ana Cláudia Saraiva, o momento é um marco para a Instituição. “É um valioso momento para todos que integram a Polícia Civil do RN. Desde a comemoração do nosso aniversário de 38 anos, em outubro, onde os decretos que beneficiam a Instituição foram assinados, estamos trabalhando em prol da ampliação e melhoria da nossa estrutura. A instalação da pedra fundamental de nosso primeiro auditório e estande de tiros é uma das primeiras iniciativas alcançadas”, comemorou.

Estiveram presentes na ocasião o vice-governador, Antenor Roberto, o secretário de Segurança Pública, coronel Araújo, o vice-secretário de Segurança Pública Osmir Monte, o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves Júnior, dos diretores da Polícia Civil do RN, dentre outras autoridades.