Mossoró possui o 23º maior PIB do Nordeste, aponta IBGE

Na sexta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística divulgou os dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros, com informações sobre as principais atividades econômicas (agropecuária, indústria, serviços e administração pública).

De acordo com o levantamento, que compreende o período de 2002 a 2017, o município de Mossoró possui o 23º maior PIB do Nordeste.

Em 15 anos, o PIB do município passou de cerca de R$ 1,5 bilhão (em 2002) para R$ 6,1 bilhões em bens e serviços produzidos, no último ano do estudo. Esse valor representa 0,65% do PIB de toda a região região.





CAPITAL POTIGUAR

Entre os municípios do Brasil, Natal possuía o 31º maior Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2017. Com R$ 23,4 bilhões em bens e serviços produzidos, a capital do Rio Grande do Norte teve uma participação de 0,36% no PIB nacional.

O PIB da capital potiguar representa 35,6% de toda a produção do estado. Isso equivale a soma dos 159 municípios com menores PIBs do Rio Grande do Norte.

No Nordeste, Salvador (R$ 62,7 bi), Fortaleza (R$ 61,5 bi), Recife (R$ 51,8 bi) e São Luís (R$ 29,7 bi) ficaram à frente de Natal. Na região, a capital norte-riograndense representa 2,46% do PIB.





GUAMARÉ MANTÉM MAIOR PIB POR PESSOA DO RN

Se as riquezas produzidas em Guamaré fossem partilhadas igualmente com os 15.309 moradores, cada um teria direito a R$ 106.121,23 em 2017. Apesar da redução de 15% em relação a 2016, esse ainda é o maior PIB per capita entre os municípios do Rio Grande do Norte.

Com a economia baseada na indústria do petróleo, Guamaré aparece também na lista dos 100 maiores PIBs per capita do Brasil em 2017.

Dos 5.570 municípios brasileiros, a cidade está em 52º lugar. Na 64ª colocação nacional, Bodó tem o segundo maior PIB per capita do estado, R$ 96.049,41.

Em 95º lugar, Parazinho produz R$ 80.444,02 por morador. Além disso, o município apresentou o maior crescimento do PIB entre 2010 e 2017. No início da década, as riquezas produzidas somavam R$ 20,8 milhões. Em 2017, o município produziu R$ 422,9 milhões.

O PIB per capita é o resultado da divisão do total de riquezas produzidas em um período pela população residente no município.