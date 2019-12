Consuni pressiona por golpe contra estudantes da Ufersa, dizem alunos

Os estudantes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) amanheceram nesta terça-feira (17) alertando a comunidade acadêmica contra a tentativa de impor uma eleição sem paridade de votos entre alunos, técnicos e professores, para a escolha do próximo reitor da instituição. Para isso, o conselho está propondo que a votação que vai deliberar sobre o tema, nesta quinta-feira, dia 19, seja feita através de voto secreto.

Segundo os estudantes, algumas emendas da minuta de resolução no CONSUNI que trata sobre a lista tríplice, que elegem o reitor e os diretores da UFERSA, propõem retirar a paridade do voto dos estudantes, colocando o peso do voto docente para 60%, enquanto 40% será dividido entre estudantes e técnicos-administrativos.

"Para além disto, eles estão propondo que a reunião na qual será votada a lista tríplice (que elege reitor e diretores) o voto dos conselheiros, representantes da comunidade acadêmica, seja secreto", diz nota encaminhada pelos estudantes a qual o MOSSORÓ HOJE teve acesso.

O Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da Ufersa (CAVET) está convocando a todos os alunos para pressionar os integrantes do conselho, que pretendem promover a mudança no pleito, o que que consideram uma atitude antidemocrática. Está prevista para esta quarta-feira (18), véspera da reunião que buscará alterar a eleição, uma oficina para confecção de cartazes, às 15h, no Centro de Convivência do Campus Leste.

"É preciso derrotar todo golpismo que venha pela frente. Por isso, convocamos todos os e as estudantes a defenderem a paridade e o voto aberto dentro do CONSUNI", acrescenta a nota emitida pela Cavet.

Por sua vez, arepresentante dos estudantes no Consuni, Ana Flávia Lira, explicou que espera que não apenas haja um respeito ao voto de todos da comunidade acadêmica, mas que o Consuni também possa representar os anseios de todos na hora de referendar a lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação. "Precisamos manter a paridade e a estabilidade em nossa universidade", contou.

Os estudantes preveem protestos durante a reunião do Consuni, que ocorrerá às 8h30, na sala de reuniões da reitoria, nesta quinta-feira (19).