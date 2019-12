Em Nota, advogado de Anaximandro diz que vai recorrer de condenação; Ao contrário do que diz a Citação Extrajudicial, o PORTAL MOSSORÓ HOJE não desvirtuou os fatos e menos ainda violou a honra do ex-prefeito Anaximandro Vale. Limita-se a tão somente relatar fielmente os fatos que condenou em sentença da 3ª Vara Civil de Mossoró

O advogado Carlyle Augusto Negreiros Costa enviou um pedido de direito de resposta e retificação ao Jornalista Cézar Alves, do PORTAL MOSSORO HOJE, com três páginas.



O documento tem como principal finalidade dizer que o ex-prefeito de Governador Dix Sept Rosado, Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, não foi condenado em última instância.

Afirma que a reportagem veiculada no MOSSORÓ HOJE, em seu julgamento pessoal, deixa a entender que a condenação do ex-prefeito Anaximandro Vale é definitiva.

Alega em seu direito de resposta e retificação que os advogados de Anaximandro Rodrigues do Vale Costa já estão recorrendo para reverter a sentença em segunda instância.

Finaliza dizendo que a reportagem, que retrata fielmente a sentença da 3ª Vara Civil de Mossoró, que teve como base instrução processual equilibrada e justa, era mera especulação.

Ex-prefeito de Governador Dix Sept Rosado é condenado por improbidade administrativa

Site do MPRN veiculou a mesma notícia, reproduzido por centenas de outros sites e blogs.

Em ação do MPRN, Justiça condena ex-prefeito de Governador Dix Sept Rosado por improbidade administrativa

Na primeira página do documento, o advogado Carlyle Augusto Negreiros Costa citou que a referida Notificação Extrajudicial estava sendo enviada para o “território independente”.



Nota do MH

Não é verdade que o PORTAL MOSSORO HOJE desvirtuou notícia com relação a sentença condenatória do ex-prefeito Anaximandro Rodrigues do Vale do Costa.

Também não é verdade a afirmação na Citação Extrajudicial de que o PORTAL MOSSORO HOJE viola a honra do ex-prefeito Anaximandro Rodrigues do Vale Costa.

Confira reportagem na ÍNTEGRA.

A reportagem, para o bem da verdade, se limita a tão somente reproduzir os fatos tais quais estão escritos na sentença judicial da 3ª Vara Criminal de Mossoró.

Inclusive foi pauta de reportagem do MPRN.

Na Nota de Esclarecimento, como se pode observar, o advogado não contrapõe os fatos da sentença judicial, por mais graves que estas sejam, envolvendo o ex-prefeito e aliados.

A nota de esclarecimento e retificação se limita a dizer que a sentença não é definitiva e que os advogados de defesa vão revertê-la em segunda instância.

O PORTAL MOSSORO HOJE não se intimida com Notificação Extrajudicial ou ameaça de processo, seja ela qual for, na produção de suas reportagens.

Ofensas, ilações e acusações falsas ou infundadas ao PORTAL MOSSORO HOJE ou qualquer membro da equipe no exercício de sua função, será tratado na devida instância judicial.