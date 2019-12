[VÍDEO] O pequeno Davi Leite, de 7 anos, que sonha em ser bombeiro, recebeu uma visita de quatro bombeiros e pode viver o sonho de fazer parte da guarnição por um. O encontro emocionante aconteceu na segunda-feira (16), na Escola Neci Campos, localizada no Assentamento Jurema, Zona Rural de Mossoró. “Foi um presente pra nós”, disse o Cabo Jorge.

A segunda-feira (16) acabou se tornando um dia mais que especial na vida do pequeno Davi Leite, de 7 anos. O menino, que sonha em ser bombeiro, foi surpreendido por uma guarnição de Mossoró e virou bombeiro por um dia.

Davi é aluno da Escola Municipal Professora Neci Campos, localizada no Assentamento Jurema, Zona Rural de Mossoró.

Estudioso e sempre apresentando um ótimo desempenho na escola, o pequeno chamou a atenção da diretora, Maraísa Silva, que acabou se tornando amiga da família.

A mãe de Davi, Maria Leite, que também trabalhava na escola, contou ao MOSSORÓ HOJE que Maraísa desenvolveu um carinho grande pelo menino e um dia perguntou o que ele gostaria de ganhar de presente de aniversário.

“Eu disse que não sabia. Aí ela disse: ‘mas diga algo bem especial pra eu dar no aniversário dele’. Então eu falei que de aniversário ele só pediu a mim e ao pai dele que levasse ele para conhecer a base dos bombeiros, foi o presente que ele pediu”, contou.

Sabendo disso, a diretora Maraísa se propôs a intermediar um encontro entre o menino e uma equipe dos bombeiros. A partir daí, ela entrou em contato com o Cabo Jorge que conseguiu uma visita da guarnição na escola Neci Campos.

O Cabo Jorge contou que Maraísa, que é amiga da família dele, entrou em contato contando a história do menino Davi.

“Ela me disse que ele era um aluno exemplar e que ela gostava muito dele por conta da dedicação dele na escola, em todos os aspectos. Ela contou que ele gostava muito dos bombeiros e queria conhecer o caminhão dos bombeiros. Então ela entrou em contato com a gente perguntando se seria possível porque ela tinha muita vontade de realizar esse sonho”, explicou.

Ele contou que falou com o Capitão Joilton, que é quem cuida da parte de comunicação externa na corporação, e ele confirmou que podiam atender a esse sonho do Davi. Com o encontro agendado, na segunda-feira a guarnição seguiu até a escola para conhecer o menino.

“Maraísa coordenou tudo por lá, preparou todas as crianças para que elas estivessem prontas na hora, fez até uma roupa pra Davi, pra ficar igual aos bombeiros, e quando a gente chegou lá foi aquela alegria. Ele quando viu o carro já ficou bem emocionado. A gente passou aquele momento com eles lá e, na verdade, foi um presente pra nós”, explicou.

Participaram do encontro, além do Cabo Jorge, o Cabo Gurgel e os Soldados Carlos, Oliveira e Moura Júnior.

VEJA VÍDEO DO ENCONTRO ABAIXO:









Maria Leite contou que em nenhum momento o menino desconfiou de nada. Ela e Maraísa fizeram a roupinha de bombeiro e contaram a ele que ele iria tirar umas fotos na escola.

“Ele disse que estava muito feliz e que o amor dele pela profissão só tinha aumentado. Quando ele viu o carro dos bombeiros o impulso dele foi correr pra cima. Assim que falou com os bombeiros não perdeu tempo subiu no carro olhando tudo atentamente. Um dia inesquecível para ele”, contou a mãe.

Nesta terça-feira (17) Davi enviou um vídeo emocionado para o Cabo Jorge, agradecendo pelo encontro e afirmando que já está pronto para ser bombeiro. Veja abaixo:





VEJA MAIS FOTOS DO ENCONTRO