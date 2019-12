Atraída pelos incentivos do Proedi, Coca-Cola amplia fábrica no RN

Nesta quarta-feira (18) a Governadora do Rio Grande do Norte se reuniu com representantes da empresa Solar, fabricante da Coca-Cola no Estado.

No encontro Fátima Bezerra foi informada que graças aos incentivos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proedi), a empresa decidiu migrar parte da sua produção na Paraíba para o RN.

Isso significa a ampliação do quadro atual de 600 empregos diretos e 6.500 induzidos no Estado, trazendo renda ao povo potiguar e movimentando a economia local.

A Solar é a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil e uma das 20 maiores fabricantes no mundo.

Com capacidade para produzir mais de 3 bilhões de litros de bebida por ano, para atender a mais de 324 mil pontos de venda, a Solar possui 12 mil colaboradores distribuídos por 12 fábricas e 34 Centros de Distribuição.

Com o Proedi, as indústrias que gerem empregos no RN poderão ter isenção de até 95% do ICMS devido. Antes, com o Proadi, o abatimento era de no máximo 75%. Por lei, 75% do ICMS fica com o Estado e 25% fica com o município que sedia a empresa.

O programa vem atraindo cada vez mais empresas ao RN.