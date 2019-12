Ministro garante que Petrobras manterá investimentos no RN

Ao participar do seminário "Motores do Desenvolvimento" com o tema Gestão da Produção do Petróleo e o Futuro do RN, a governadora Fátima Bezerra questionou o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre a permanência da Petrobras no RN e destacou a importância da companhia para a economia do Estado.

Em resposta, o ministro disse que a Petrobras não vai atuar mais na exploração de petróleo onshore (em terra), mas manterá investimentos em áreas como pesquisa e produção offshore (marítima).

O evento aconteceu nesta quarta-feira (18), no auditório da Federação das Indústrias do RN (Fiern).

No seu discurso à plateia de empresários, investidores e acadêmicos, a governadora disse que "falar sobre petróleo é falar sobre o presente e o futuro do RN”.

“Nosso governo trabalha em parceria com o empresariado para fortalecer negócios, atrair novos investimentos, gerar oportunidades de trabalho, empregos e renda. Tudo isso como forma de dar mais qualidade de vida para a população e retirar o Estado da crise financeira e fiscal", disse.

Fátima explicou que a administração estadual trabalha aliada ao empresariado para aperfeiçoamento dos negócios e na busca de novos investimentos, inclusive externos.

"Nosso Governo cumpre a palavra, respeita contratos, promove a segurança jurídica, agiliza licenciamentos e até instalou câmaras setoriais para ouvir e dialogar com a indústria, o comércio, o setor mineral", afirmou.

INVESTIDORES ELOGIAM MEDIDAS DO GOVERNO

A política de desenvolvimento do Governo do RN foi elogiada pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo - ABPIP, Anabal Santos.

Ele afirmou que o Estado assume posição de destaque no cenário nacional por que o Governo do RN preparou o Estado para os novos investimentos na área de petróleo e gás.

"O Rio Grande do Norte deu exemplo ao Brasil. Um exemplo que é reconhecido e comentado pelos empresários de todo o país - a celeridade na liberação de licenças ambientais e a garantia de segurança jurídica", afirmou.

Anabal Santos disse que as iniciativas do Governo do RN criaram junto aos investidores interesse no Estado que já está recebendo novos investimentos como os da Petrorecôncavo e Redepetro.

"Agradecemos ao Governo pelas ações tomadas que viabilizaram a nossa presença no Rio Grande do Norte". Ele acrescentou que "o RN é altamente atrativo para o empreendedor. O Estado está na vanguarda e oferece menos riscos. Aqui o Governo pensa assim: se é para o bem do Estado vamos nos unir", registrou.