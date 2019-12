ALRN aprova lei que cria divisões de combate a corrupção e de inteligência

Nesta quinta-feira (18) a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou por unanimidade o projeto de Lei Complementar que cria, no âmbito na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e a Divisão de Inteligência Policial.

Durante a sessão, foi ressaltada pelos deputados estaduais a atuação da Polícia Civil junto aos gabinetes, explicando a importância do projeto.

As novas divisões atendem a uma exigência do Ministério da Justiça para criação de unidades exclusivas de combate à corrupção nas Polícias Civis, sendo um requisito para recebimento de verbas federais.

A Polícia Civil do RN dispõe de um montante de R$ 2 milhões, provenientes do Fundo de Direitos Difusos (FDD) e de emendas parlamentares, que serão usados para estruturar as divisões.

Acompanharam a votação a delegada Karla Viviane, titular da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (DECCOR), e o delegado Fábio Montanha, chefe do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB).