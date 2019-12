Governo entrega 16 veículos e equipamentos para polícias Militar e Civil, Bombeiros e Itep

Foram entregues, a partir de doação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 10 veículos 4x4 (9 para a PM e 1 para o Corpo de Bombeiros no valor de R$ 1,4 milhão), quatro veículos tipo C4 Pallas (3 para a Polícia Civil e 1 para o ITEP no valor de R$ 320 mil), 57 Coletes Balísticos (R$ 45,6 mil), 41 Capacetes de Proteção (R$ 41 mil). Além disso, a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesed) adquiriu, no valor de R$ 319 mil, duas camionetes Mitsubishi L200 4x4 que foram entregues para o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).

No ato de entrega a governadora Fátima Bezerra disse que “esse é mais um investimento viabilizado pelo nosso Governo para fortalecer a segurança pública já nesse período de réveillon e para a Operação Verão. Os equipamentos estão todos prontos para serem utilizados”. Ela também destacou as inciativas do Governo na área da segurança pública em 2019, tanto em relação a melhoria das condições de trabalho como em relação à valorização profissional: "Investimos em equipamentos e veículos, mas também investimos muito na valorização profissional realizando cursos de aperfeiçoamento e qualificação e mantendo em dia o pagamento das diárias operacionais.”

Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), o coronel Francisco Araújo lembrou que a entrega é realizada via parceria com o Governo Federal. “O material e as viaturas entregues hoje vão servir para as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Itep, além do Centro de Operações Aéreas. Tudo isso é fruto do esforço do Governo junto à União para garantir os recursos que vão trazer mais segurança para a população.”

Comandante da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo registrou que "com essas novas viaturas vamos reforçar o policiamento, deixando, tanto a população potiguar como os turistas, mais seguros”.

O ato de entrega dos veículos e equipamentos também contou com a presença do secretário-adjunto da Sesed, Osmir Monte, do diretor-geral do Itep, Marcos Brandão, do subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Acioli Bento e do delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Odilon Teodósio.