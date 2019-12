Prefeitura de Tibau antecipa folha de dezembro pelo sétimo ano consecutivo

Pelo sétimo ano consecutivo, a Prefeitura Municipal de Tibau antecipa a folha de dezembro e paga a todos os servidores municipais efetivos, comissionados, contratados, tendo pago o 13° salário do aniversariante do mês no dia 20.

Para o prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSD), “Naldinho”, honrar os compromissos financeiros e pagar aos servidores dentro do mês trabalhado sempre foi prioridade número um de sua gestão.

“Me sinto feliz e agradeço a Deus por saber que essa decisão de antecipar o pagamento de dezembro favorece por demais os servidores. Com isso, eles poderão comemorar Natal e Ano Novo com mais tranquilidade”, comentou o prefeito.

O prefeito também lembrou que os valores recebidos pelos servidores vão movimentar o comércio com as compras para as comemorações natalinas e do novo ano.

“A nossa gestão tem trabalhado de forma planejada, priorizando os investimentos e aplicando os recursos naquilo que é prioridade. E isso tem nos permitido fazer o pagamento dos nossos servidores sempre dentro do mês trabalhado”, destacou Naldinho.