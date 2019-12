Petrobras reajusta preço do gás de cozinha que pode chegar a R$ 72 no RN

Nesta quinta-feira (26) a Petrobras anunciou um reajuste de 5% no valor de repasse do GLP às distribuidoras, que passou a valer a partir de hoje (27). Com o aumento, o preço do gás de cozinha pode chegar a R$ 72 no RN.

O preço médio do gás de cozinha deve ficar em R$ 72 no estado, de acordo com a estimativa do Sindicato dos Revendedores Autorizados de Gás GLP no Rio Grande do Norte (Sindigás-RN).

O aumento se dá devido a um reajuste de 5% no valor de repasse do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), gás de cozinha, às distribuidoras.

O reajuste foi anunciado pela Petrobras nesta quinta-feira (26) e passa a valer a partir desta sexta-feira (27). A mudança vale para todos os tipos de GLP: residencial, comercial e industrial, vendido em botijões de 13 a 90 quilos.

Ainda de acordo com o Sindigás-RN, o novo valor passará a ser praticados para os consumidores a partir deste sábado (28).

Contudo, o MOSSORÓ HOJE entrou em contato com distribuidoras de gás de Mossoró e todas informaram que ainda não foram notificados sobre o reajuste. Nesse caso, o preço médio na cidade, nesta sexta-feira, continua em R$ 70,00.

Este foi o terceiro aumento nos preços do gás pela Petrobras, em trê meses seguido, sendo a sexta alta no ano.