Governo paga salários dos servidores neste sábado e anuncia datas do 13º

Nesta sexta-feira (27) o Governo do RN envia os salários de dezembro dos servidores para que os bancos creditem os valores nas contas neste sábado (28).

O 13° salário dos servidores ativos será enviado ao Banco do Brasil no dia 30 e será creditado nas contas no dia 31.

Já o 13º salário dos aposentados estará disponível nas contas ao longo do dia 02 de janeiro de 2020. Este pagamento depende de repasses de recursos federais que só serão enviados no dia 31, quando não há expediente bancário.

Daí o fato de este montante ser processado apenas ao longo do dia 2, por esta questão técnica e burocrática.

Os salários de dezembro já começaram a ser pagos no dia 14, quando receberam os servidores com vencimentos de até R$ 4 mil e foi pago 30% do total para quem recebe acima desse valor, além do pagamento integral para servidores da Segurança Pública.

A gestão estadual tem reunido esforços em prol da manutenção do pagamento dos salários e conseguiu, por exemplo, a sanção da Lei de abertura do crédito extraordinário.

Para isso, foi essencial a compreensão dos deputados em entender a crise financeira pela qual o Estado atravessa. Neste mês, o montante total pago em salários é de R$ 1 bilhão aplicados na economia potiguar.