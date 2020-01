R$ 304 milhões da Megasena da Virada será dividido com 29 apostadores

Confira os números da Megasena da Virada, que premiou 3 apostadores com R$ 76 milhões e 26 com R$ 2,9 milhões

O segundo maior prêmio da história da Mega da Virada será dividido entre quatro apostas: dois de São Paulo, um de Santa Catarina e o quarto de Mato Grosso. Ao todo, os 304,213 milhões da Megasena da Virada será dividido com 29 pessoas.



Os seis números da Mega da Virada sorteados, às 20h25, nesta terça-feira (31) foram 03, 35, 38, 40, 57, 58. O prêmio é o segundo maior das loterias da Caixa. Para o apostador que comprou os seis números simples, por R$ 4,50, as chances de ganhar era de 1 para 50 milhões.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. No caso será dividido com dois apostadores de São Paulo, um de Criciúma (SC) e 26 apostadores (compraram bolão - 11 números) da cidade de Juscimeira, no Mato Grosso.

Segundo a assessoria da Caixa, as Loterias Caixa registraram um recorde de vendas para a Mega da Virada em um único dia. Foram mais de R$ 210 milhões até as 20h de ontem (30). O recorde era de R$ 166 milhões, arrecadados no dia 31 de dezembro de 2018.

Os 29 sortudos tem 90 dias para retirarem seus prêmios na Caixa Econômica Federal.

A aposta feita em Juscimeira será dividido por 26 apostadores. Foi um bolão de 11 números. Cada um vai levar cerca de R$ 2,9 milhões. Já as duas apostas feitas em São Paulo e a de Criciúma foram simples, de apenas 6 números. Neste caso, cada apostador leva R$ 76 milhões.