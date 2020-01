Ano novo é recebido com muita chuva no Oeste do Rio Grande do Norte

ANO NOVO chegou com chuva forte em todo o Oeste do Rio Grande do Norte. Meteorologistas apostam num bom inverno em 2020, com açudes cheios e boa safra para o homem do campo; As chuvas na passagem de ano foram mais fortes na região do litoral norte do RN.

O ano de 2020 chegou em grande estilo para o homem do campo no Oeste do Rio Grande do Norte. Choveu forte em toda região na noite deste dia 31 de dezembro e durante a madrugada deste dia 1º de janeiro.

Depois de uma série de 6 anos com invernos irregulares (de 2011 a 2017), o que deixou grandes açudes em situação crítica e alguns secos, os meteorologistas divulgaram no final de 2019 estão confiantes num bom inverno em 2020.

Entre os açudes importantes no abastecimento humano que estão secos, destaca-se a Barragem de Pau dos Ferros (Pau dos Ferros), o Tourão (Patu), Dourados (Currais Novos), Itans (Caicó), Gargalheiras (Acari), entre outros reservatórios menores.

Em 2018 o inverno não foi suficiente para encher estes açudes. Mas foi suficiente para tirar do ponto morto açudes de grande porte como a Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, na região do Vale do Açu. Este reservatório abastece mais de 40 cidades.

Também reabasteceu de forma satisfatória, mas não suficiente para fazer sangrar, os açudes de Umari, em Upanema, Santa Cruz, em Apodi, igualmente considerados importantes para o abastecimento humano em suas regiões.

A expectativa principal no Oeste do Rio Grande do Norte é com a sangria dos açudes de Pau dos Ferros e Armando Ribeiro Gonçalves. O primeiro já conta com os açudes de suas cabeceiras quase cheios. Com poucas chuvas, começa a chegar água em Pau dos Ferros.

Já com relação a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, é preciso primeiro sangrar o sistema mãe d’água, na Paraíba. Além disto, é preciso primeiro encher a estrutura já pronta da Barragem de Oiticica, que está em construção.

No geral, o principal beneficiado é o homem do campo, que espera uma boa produção de feijão, milho e arroz, em regime de sequeiro.