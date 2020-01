Secretaria de Tributação divulga calendário de pagamento do IPVA 2020

O Diário Oficial do Estado, edição de 27 de dezembro de 2019, trouxe o calendário com as datas de pagamento e os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020.

De acordo com a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte (SET) o valor do imposto vai variar de acordo com o modelo e o ano do veículos.

CONFIRA A LISTA DE VEÍCULO E VALORES.

A SET informa que os valores foram calculados com base nos preços dos veículos obtidos mediante pesquisa aplicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

O contribuinte poderá optar pelo pagamento do IPVA relativo a veículos automotores usados terrestres, aquáticos e aéreos em cota única ou em até 5 parcelas. Contudo, é importante lembrar que o imposto só será parcelado se o valor total do débito for maior ou igual a R$ 100.

Os boletos para pagamento podem ser emitidos através do site do Detran-RN.

CONFIRA A TABELA COM AS DATAS