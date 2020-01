Começa hoje o curso de formação de 1000 novos policiais militares do RN

Começou nesta quinta-feira (2) o Curso de Formação de Praças da Polícia (CFP) Militar do Rio Grande do Norte. 1000 candidatos se apresentaram nesta manhã para a aula inaugural do curso, que terá duração de 10 meses.

Os candidatos foram recebido pela Governadora Fátima Bezerra, no Centro de Convenções, localizado na cidade de Natal.

A previsão é que estes 1000 novos alunos/candidatos passem a integrar oficialmente as forças de segurança do estado a partir dos mês de novembro.

O curso será realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e no Centro de Atenção Integrada à Criança (Caic), ambos na capital.

Além da governadora, participaram da cerimônia o vice-governador, Antenor Roberto, o Comandante Geral da Polícia Militar do RN, Alarico Azevedo, o Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Araújo Silva, a Delegada Geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, dentre outras autoridades ligadas a PMRN.