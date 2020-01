Forro de UBS desaba em Mossoró e Prefeitura diz que não "caiu em cima da servidora"

Parte do forro de uma sala da Unidade Básica de Saúde (UBS) Chico porto, localizada no conjunto Ouro Negro, caiu na manhã desta sexta-feira (03).

O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com a diretora da UBS, Josileide Herculano, que contou que no momento da ocorrência apenas uma enfermeira estava na sala, mas que ela não estava próximo ao local e não ficou ferida.

Josileide disse ter ficado surpresa com a repercussão do caso, pois a UBS está em reforma e, inclusive, a sala já não estava sendo utilizada em sua totalidade, devido ao fato de todos saberem que algo do tipo poderia acontecer.

“Como a equipe de reforma ainda não chegou na fase de concertos no teto, algumas áreas que precisam de reparo ainda não foram isoladas, mas já não estão sendo utilizadas, justamente para evitar acidentes. Eu estava na secretaria de saúde quando fui informada sobre a ocorrência e já alertei a equipe de obras para que sejam tomadas providências”, explicou.

A princípio as informações que se espalharam pelas redes sociais foi que o teto havia desabado em cima de uma servidora, mas a informação não foi confirmada pelos funcionários da UBS que conversaram com o MOSSORÓ HOJE.

Embora ninguém tenha ficado ferido, dessa vez, a inegável que a estrutura da UBS está em estado precário e que, se não forem tomadas providências rápidas, em algum momento algum servidor, ou até mesmo a população, vai acabar se ferindo.

Em nota, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) questionou a segurança do local e disse que a gestão Rosalba não dá condições de trabalho, desrespeita os servidores públicos e também a população.

“Estranha-se ainda que, apesar das péssimas condições em que se encontra o prédio, os servidores ainda estejam trabalhando no local ao invés de serem relocados para um ambiente onde possam exercer suas funções com segurança”, disse a assessoria do Sindicato.

Marleide Cunha, presidente do sindicato, também se manifestou sobre o caso. “É assim que a Rosa faz, a Rosa sabe fazer. Além de não pagar os salários completos dos servidores, ainda os expõe a riscos de morte. Esconder a irresponsabilidade da Gestão ou ignorá-la só torna cada um e cada uma cúmplice dos descasos da Gestão Rosalba".

Em nota, a Prefeitura de Mossoró informou que lamenta o ocorrido e que, como já havia informado diversas vezes, a UBS passa por reforma e que os trabalhadores aturam na unidade até o dia 30 de dezembro. Após esta data, saíram em recesso e as obras devem ser retomadas na próxima segunda-feira (6).

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Mossoró informa que nenhum servidor da Unidade Básica de Saúde Chico Porto, localizada no bairro Ouro Negro, ficou ferido com a queda de uma pequena parte do forro de gesso, certamente provocada pelas recentes chuvas na cidade.



Uma servidora estava próxima ao local quando uma pequena parte de gesso cedeu e caiu, mas não "caiu em cima da servidora".



A Prefeitura de Mossoró lamenta todo o transtorno ocorrido próximo a servidora e repudia a forma como a notícia foi divulgada por determinados blogs e sites com o objetivo de promover a divulgação de notícias falsas.



A Prefeitura já tinha divulgado, em diversas ocasiões, que a UBS Chico Porto está entre as 14 UBSs que estão passando por reforma ou manutenção graças a emendas parlamentares do Deputado Federal Beto Rosado. Os últimos trabalhos de reforma na UBS ocorreram na segunda-feira passada (30/12/2019), depois dessa data os trabalhadores tiveram um recesso e vão retornar nesta segunda-feira (06/01).