Mais de 1 milhão de peixes são resgatados e realocados em reservatórios do RN. O trabalho de resgate dos peixes que estavaM na barragem de Pau do Ferros, em situação de seca há quase 6 anos, durou 10 meses. Os números atualizados e os locais para onde os alevinos foram encaminhados foram divulgados nesta sexta-feira (3).

Nesta sexta-feira (3) o Chefe da Estação do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) em Pau dos Ferros, Carlos Antonio Evangelista, divulgou os número atualizado sobre o salvamento de peixes realizado na barragem do município.

As atividades foram realizadas durante um período de 10 meses, durante o ano de 2019, e contou com a parceria de colônias de pescadores de municípios próximos, para regatar os peixes que ainda habitavam a barragem, em situação de seca há cerca de 6 anos.

Os animais resgatados pelos pescadores foram transportados em caminhões do DNOCS e distribuído em açudes, barragens e reservatórios.

O número de alevinos e os locais para onde foram destinados podem ser conferidos abaixo:

- 24.000 alevinos de tilápia do Nilo mista nos açudes municipais e comunitário de Venha Ver;

- 30.000 alevinos em açudes municipais do município de Portalegre;

- 100.000 alevinos para o município de Itaú, sendo 60.000 para o açude passagem (do Estado), 30.000 para o açude currais (do DNOCS) e 10.000 açude São Francisco (comunitário);

- 30.000 alevinos para o município de Riacho da Cruz, sendo 20.000 para o açude público (DNOCS) e 10.000 para açudes municipais;

- 20.000 alevinos para o município de Tabuleiro Grande, sendo 10.000 para o açude cajá (Estado) e 10.000 para o Riacho da Extrema (Município);

- 15.000 alevinos para o município de Rodolfo Fernandes, sendo todos para o açude municipal de Riachão;

- 300.000 alevinos de tilápia do Nilo Mista para a Barragem Pública Estadual de Umari, localizada no município de Upanema;

- 750.000 alevinos para o município de Apodi/RN, sendo 250.000 para a Lagoa municipal, 200.000 para o açude público de Melancias (da SUDENE) e 300.000 alevinos para a Barragem Pública Estadual - Santa Cruz

No total, foram resgatados e realocados 1.269.000 alevinos durante o ano de 2019. O trabalho ainda contou com a parceria da parceria da Estação Estevão de Oliveira, localizada no município de Caicó, que cedeu a logística de transporte.

A expectativa é que esses peixes que foram salvos e irão crescer e se reproduzir nos reservatórios venham a ser fonte de renda para os pescadores nos próximos anos.