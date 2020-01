Voltália confirma instalação em 2020 do seu Centro Operacional em Mossoró

A gigante francesa Voltália vai administrar suas unidades de geração de energia ao redor do mundo a partir de um Centro Operacional que será instalado este ano em Mossoró-RN.

A informação foi confirmada pelo presidente da Voltália no Brasil, Robert Klein, ao Jornal Valor Econômico, que destacou o assunto na capa no dia 30 de dezembro de 2019 (AQUI, para assinantes).

A governadora Fátima Bezerra e o Senador Jean Paul Prates, em visita a França, no final de 2019, conversaram com os gestores da Voltália sobre os investimentos já realizados no Rio Grande do Norte e a ampliação.

Na ocasião, segundo o senador Jean Paul Prates, os gestores da gigante francesa reafirmaram suas intenções de somar com o crescimento econômico do RN, investindo na ampliação da geração de energia limpa.

A Voltália chegou ao Rio Grande do Norte em 2009, quando o hoje senador Jean Paul Prates era secretário de Energia. Foi Jean Paul quem pavimentou o caminho para a gigante francesa para investir no RN.

A empresa tem empreendimentos de geração de energia em vários municípios do Rio Grande do Norte, com destaque para as duas unidades instaladas no município de Serra do Mel, distante 30 km de Mossoró.



Ao todo, a Voltália já investiu no Rio Grande do Norte mais de R$ 3,2 bilhões e projeta investir mais um bilhão em empreendimentos de geração de energia limpa no RN nos próximos dois anos.

Além de ampliar os investimentos no RN, a Voltália também deve iniciar nas próximas semanas a instalação de seu Centro Operacional em Mossoró, através do qual vai gerenciar todas as unidades de geração de energia que tem no mundo.

“A Voltália sabe que é bem vinda e bem acolhida no RN! E a Governadora, em Paris, estendeu-lhes o tapete para fazer casa aqui, e trazer mais investimentos renováveis e sustentáveis no nosso Estado. Tirem os sapatos também, e sintam-se em casa, investidores da Voltalia! Bienvenus!”, escreveu o senador Jean Paul Prates.