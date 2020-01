Prefeito de Santana do Mato renuncia ao cargo para assumir 2 concursos

FOTO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SANTANA DO MATOS

Neste domingo (5) o prefeito de Santana do Matos passou o cargo em definitivo para a vice-prefeita Maria Alice Silva, em evento na Câmara Municipal da cidade.

Isso aconteceu porque Edvaldo Guimarães Júnior, o Dr. Júnior, foi aprovado e convocado em 2 concursos e renunciou a sua posição como prefeito para assumir os cargos públicos.

O chefe de gabinete da Prefeitura de Santana do Matos, Saul Macêdo, confirmou a informação. "Ontem (sábado, dia 4) ele se reuniu com os secretários e expôs a situação. Era algo que alguns já esperavam", afirmou.

Edvaldo Júnior, que é médico neurologista, vai assumir agora um cargo federal, como professor de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e outro estadual, na Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN.

Ainda de acordo com Saul, o profissional vai exercer sua atividade no Hospital Walfredo Gurgel - maior hospital público do estado, localizado em Natal.