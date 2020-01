Inscrição do concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante termina hoje

Terminam hoje (6) as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAEE - do município.

O certame disponibiliza 583 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior.Os novos servidores vão atuar em jornadas de 30h a 40h semanais, com salários entre R$ 998,00 a R$ 3.002,03.

O quadro de vagas pode ser conferido AQUI e AQUI.

As inscrições podem ser realizadas até as 22h desta segunda-feira (6). através do site do IBFC. Os valores das taxas são de R$ 45,00 para nível fundamental; R$ 55,00 para nível médio e R$ 70,00 para nível superior.

Como classificação será aplicada Prova Objetiva, mas atenção porque conforme o cargo as avaliações serão aplicadas em datas distintas, previstas para 16 de fevereiro de 2020 a 8 de março de 2020.

As demais etapas constam de Avaliação de Títulos, Teste de Aptidão Física - TAF e Avaliação Psicológica. Todas as datas podem ser conferidas no edital.

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data e homologação do resultado final.