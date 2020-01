FOTO: BLOG DO CARLOS SANTOS

Os serviços de saúde prestados a população de Mossoró, em especial na zona rural em outras cidades, estão comprometidos. A empresa Eurorent Locadora de Veículos Ltda determinou o recolhimento dos 62 veículos que alugou a Prefeitura de Mossoró.

O trabalho dos motoristas da Eurorent começou na manhã desta terça-feira, dia 7. A empresa alega que não recebe os aluguéis pelos carros disponibilizados a Secretaria de Administração há 4 meses e reclama que não recebe pelos veículos da Saúde há cinco meses.

A empresa Eurorent, também alegando atraso no pagamento dos aluguéis, ensaiou recolher os veículos no mês de novembro passado. Na época, declarou que não havia mais condições de segurar os veículos funcionando, diante do atraso nos pagamentos.

A Prefeitura de Mossoró se mobilizou e de uma forma ou de outra (não tornou isto público) conseguiu convencer a empresa a manter os veículos, em especial para atender as demandas de saúde do município. São pacientes que não podem ficar sem o tratamento.

A Prefeitura de Mossoró deve divulgar nota a respeito desta questão.

A Prefeitura de Mossoró informa que os pacientes que fazem uso de transporte para tratamento de saúde não ficaram prejudicados devido à suspensão do uso da frota veicular por empresa contratada nesta terça-feira (07). Para garantir o atendimento desses mossoroenses, o Município realizou o transporte dos usuários com veículos próprios da saúde e de outras Secretarias Municipais.

A Prefeitura reconhece o débito com a empresa e está empenhada em regularizar essa situação o mais rápido possível.