Mutirão de testes práticos de direção veicular será realizado em Mossoró

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai realizar um mutirão de Testes práticos de direção veicular na unidade da Central do Cidadão de Mossoró na próxima quinta-feira (9) e sexta-feira (10).

No primeiro dia serão realizados os testes de direção para os candidatos que desejam retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas Categorias C, D e E. Já no segundo dia, serão contempladas as Categorias A e B.

A ação ocorrerá das 7h às 13h e receberá reforço de uma equipe de examinadores de Natal para realização dos serviços. O agendamento pode ser realizado pelo próprio usuário, através do site do Detran/RN.

O Coordenador de Registro de Condutores, Jonas Godeiro, explica que os exames são realizados continuamente e o mutirão possibilitará que os usuários façam o teste com mais celeridade, evitando filas de espera.

Nessa última etapa, os candidatos considerados aptos nos exames médico e psicológico, e que também já concluíram a carga horária de aulas prática e teórica ministradas pelo centro de formação de condutor de sua escolha, passam por análise do conhecimento prático de volante dos alunos.

Os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) são feitos em veículos fornecidos pelo Detran e adaptados com equipamentos que monitoram as ações do candidato no momento do exame.

Os carros possuem computador de bordo e sensores internos para detectar, por exemplo, se o condutor ajustou os retrovisores e está fazendo uso do cinto de segurança.

Cada veículo possui ainda quatro câmeras instaladas para registrar o desempenho dos candidatos: uma fica no para-choque traseiro, uma no retrovisor direito e há também duas câmeras no interior do veículo: uma voltada para o candidato e outra filmando o percurso.

É possível saber do resultado do teste assim que o exame é finalizado, caso o candidato seja reprovado e queira recorrer do resultado, deverá se dirigir em até cinco dias a um posto de atendimento do Detran, preencher o formulário e aguardar pelo deferimento ou indeferimento do pleito.

Para que o candidato seja aprovado no teste, é necessário que ele não cometa nenhuma falta eliminatória e que a soma dos pontos negativos seja menor do que três. No caso de reprovação o candidato só poderá repetir o exame decorrido 15 dias da divulgação do resultado.