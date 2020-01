Secretário recebe empresários chineses interessados no pescado potiguar

Na tarde desta terça-feira (7) o secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, recebeu empresários chineses interessados no pescado produzido no estado.

O encontro, que também contou com a presença do secretário adjunto Alexandre Wanderley e do subsecretário de Pesca, David Soares, aconteceu na sede da Sape, localizada no Centro Administrativo do Estado.

Na ocasião, os chineses foram apresentados a empresários do setor pesqueiro do estado com o objetivo de estreitar as relações comerciais entre os países, visando futuras negociações para exportação, principalmente de peixes e camarão produzidos no estado, com destino a China.

Participaram também do encontro, o presidente do Sistema Faern/Senar, José Alvares Vieira, o presidente da Associação de Criadores de Camarão do RN - ANCC, Orígenes Monte, e o presidente do Sindicato da Indústria de Pesca do RN - Sindpesca, Gabriel Calzavara.

“A iniciativa é de grande importância para promover o relacionamento comercial entre os dois países, em especial para o estado do Rio Grande do Norte, maior produtor de camarão do país e agora, maior exportador de pescado do Brasil. A reunião foi uma excelente oportunidade para que os empresários locais trocassem informações e num futuro próximo possam fechar acordos para exportação de peixe, camarão, lagosta, entre outros", afirmou Saldanha, titular da Sape.

É importante ressaltar que a visita dos empresários chineses a capital potiguar é desdobramento da missão à China, na qual a chefe do Executivo Estadual, a governadora professora Fátima Bezerra, a convite do Banco da China, esteve no país asiático, entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro de 2019, prospectando investimentos para o estado.

“Estamos aqui pela primeira vez, viemos por causa principalmente do camarão, muito famoso do Rio Grande do Norte e do alto volume de produção do estado, com capacidade de atender a demanda de exportação para China. O camarão daqui tem qualidade, é saudável, inclusive já degustamos alguns pratos, achamos muito bom, muito gostoso”, declarou o intérprete Sun Xiang, da Shan Shan Group.

Por iniciativa do secretário Nacional de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seif Júnior, no próximo dia 15, ocorrerá uma reunião em Brasília para tratar dos trâmites legais para regulamentar a exportação de frutos do mar brasileiro para a China.

“Fomos convidados a participar dessa reunião em Brasília, estamos trabalhando para agilizar a negociação da legalização desses produtos, para que em breve posamos iniciar as operações de exportação”, comunicou Orígenes Monte, presidente da ANCC.

"Tanto a pesca como a aquicultura são vocações econômicas do Rio Grande do Norte. A relação comercial do Brasil com a China pode ser fortalecida ainda mais com a abertura de um novo mercado pelo pescado potiguar. Temos atum, camarão, lagosta, peixe voador e diversas outras possibilidades. A pesca certamente fará parte da retomada do desenvolvimento de nosso estado", finalizou David Soares, subsecretário de Pesca e Aquicultura da Sape.