TJRN divulga a banca da seleção temporária para cargos de TI

Nesta quarta-feira (9) o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte divulgou a banca que será responsável pela realização da seleção temporária para o provimento de cargos na área de Tecnologia da Informação, no Poder Judiciário do estado.

De acordo com o presidente do TJRN, o desembargador João Rebouças, o Núcleo Permanente de Concursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Comperve/UFRN) ficará responsável pela realização das provas do concurso. O edital deverá ser lançado ainda este mês.

Este é o primeiro concurso público lançado pelo TJRN na área de TI e tem o objetivo de reforçar a equipe técnica que sustenta o sistema PJe, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A seleção será válida por um ano e prorrogável por mais um ano.

A Secretaria de Tecnologia da Informação (Setic) do TJRN, responsável pela condução dos estudos técnicos para o concurso, prevê a disponibilização de 33 vagas, para sete funções diferentes, com remuneração variando entre R$ 2.676,61 e R$ 5.520,16.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação (atualmente de R$ 1.400) e auxílio-saúde (o qual varia de R$ 800 a R$ 1.200, dependendo da idade do beneficiário).