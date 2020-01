Nesta quinta-feira (9) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) emitiu uma nota à imprensa alertando a população sobre uma tentativa de golpe realizada por telefone e e-mail, utilizando o nome da corporação.

De acordo com a nota, os fraudadores estão entrando em contato com os potiguares, solicitando o pagamento das taxas referentes aos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros.

O CBMRN informa que só dispõe de duas taxas, sendo uma emitida pelo Detran/RN e outra que só pode ser solicitadas pelo próprio usuário em caso de realização de construção ou de eventos temporários.

“Dessa forma, orientamos que a população norte-rio-grandense não forneça dados pessoais em nenhum tipo de link, pois se trata de uma fraude”, alerta a nota.





CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“Nota à imprensa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) esclarece a população acerca de uma possível tentativa de golpe via telefone ou e-mail solicitando o pagamento das taxas inerentes aos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros ao Estado do Rio Grande do Norte.

A Corporação informa que, atualmente, dispõem das seguintes taxas: taxa de salvamento veicular, onde a cobrança é feita através do boleto disponibilizado pelo DETRAN-RN, e a taxa de análise de projeto e/ou vistoria, que é realizado mediante a apresentação do solicitante, para a realização de atividades técnicas em edificações ou eventos temporários.

Dessa forma, orientamos que a população norte-rio-grandense não forneça dados pessoais em nenhum tipo de link, pois se trata de uma fraude.

Natal, 09 de janeiro de 2020.

Assessoria de Comunicação do CBMRN”.