Apodi é reconhecida como capital da água mineral no Rio Grande do Norte

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou no dia 19 de dezembro, projeto de lei que reconhece o município de Apodi como a capital estadual da água mineral. A matéria é de autoria do deputado estadual Allyson Bezerra.

O município de Apodi é grande exportadora de água mineral. Além do petróleo e do calcário, a cidade tem um bem mais que valioso nos dias de hoje: água.

A água é explorada em piscinas naturais termais e é vendida para abastecer outros lugares. Centenas de carros-pipa saem de Apodi para levar água a 40 cidades do oeste potiguar e também de outros estados.

“Nosso projeto tem como objetivo reconhecer o município de Apodi pelo seu potencial. Apodi é conhecida e reconhecida não só no Rio Grande do Norte, mas também em outros estados, pelo fornecimento de água cristalina e queremos com essa matéria tornar isso oficial. Nós agradecemos aos deputados pela aprovação e esperamos a sanção por parte do governo”, disse Allyson.

O projeto de Allyson foi aprovado em todas as comissões por onde passou. Agora, com a aprovação em plenário pelos deputados será enviada ao Governo do Estado.