Chuvas: Inmet alerta para perigo em Mossoró e mais 48 cidades do RN

Nesta quinta-feira (9) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou em um grau o nível dos riscos das chuvas em Mossoró e outros 48 municípios do Rio Grande do Norte. O novo alerta é válido até 11h de amanhã (10).

O alerta está com risco de "perigo", o terceiro grau numa escala de quatro. Antes, as chuvas no estado eram alertada como de grau 2: perigo potencial. O alerta atual aponta para um acumulado de chuvas.

Segundo o Inmet, as chuvas podem atingir de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 por dia. Dessa forma, o órgão alerta para o risco de "alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco".

As instruções apontadas pelo Instituto são evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos. Esse alerta é válido para cidades do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí.

Entre esta quarta e quinta-feira, a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do RN (Emparn) registrou chuvas de até 157,7 mm no RN. Apenas em Natal, a Defesa Civil registrou 60 ocorrências nesta quinta-feira (9) entre crateras e alagamentos.

Além do aviso em um grau maior, o Inmet também deu novo alerta de chuvas intensas em outros 91 municípios do estado. O grau de risco é de perigo potencial, a segunda categoria na escala, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

CONFIRA AS 49 CIDADES NO NOVO ALERTA

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Angicos

Apodi

Areia Branca

Açu

Baraúna

Bento Fernandes

Caiçara do Norte

Caiçara do Rio do Vento

Carnaubais

Ceará-Mirim

Extremoz

Galinhos

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ielmo Marinho

Ipanguaçu

Jandaíra

Jardim de Angicos

João Câmara

Lajes

Macau

Macaíba

Maxaranguape

Mossoró

Natal

Nísia Floresta

Parazinho

Parnamirim

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pendências

Porto do Mangue

Poço Branco

Pureza

Riachuelo

Rio do Fogo

Santa Maria

Serra do Mel

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São Miguel do Gostoso

São Pedro

Taipu

Tibau

Touros