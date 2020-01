Começa a chegar a nova frota de veículos para a segurança pública do RN

Começa a chegar ao Rio Grande do Norte a frota de 127 viaturas (camionete Mitsubishi) que vão reforçar o trabalho da polícia no combate ao crime no Estado.

São veículos comprados com os R$ 80 milhões alocados por uma emenda impositiva no Orçamento Geral da União de 2018, ainda durante o governo Michel Temer.

O deputado federal Fábio Faria e o então governador Robinson Faria foram os articuladores junto ao governo Temer para conseguir estes R$ 80 milhões no OGU.

O atual governo fez a readequação nos projetos e os R$ 80 milhões estão sendo liberados do OGU. Além de carros novos, também serão investidos em tecnologias.

Um helicóptero novo será comprado com estes recursos, que também serão usados para construir novas delegacias e outros investimentos na segurança pública do RN.

Além destes R$ 80 milhões, a governadora Fátima Bezerra espera outros R$ 40 milhões, que serão investidos exclusivamente na estruturação da segurança do Estado.