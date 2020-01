Inscrição na seleção para Tutores de Letras Português da UERN termina hoje, 13

Hoje é o último dia para realizar a inscrição no processo seletivo para Tutores a Distância e Tutores Presenciais e formação de cadastro de reserva para atuação no curso de Letras (Licenciatura) Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Os interessados em participar da seleção têm até as 16h59 desta segunda-feira (13) para preencher o formulário na página da Diretoria de Educação a Distância da Universidade (DEAD/UERN). A inscrição é gratuita.

O curso passou a ser ofertado na modalidade a distância, a partir do segundo semestre de 2019 e é financiado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES).

Inicialmente estão sendo ofertadas 4 vagas na modalidade presencial e 07 a distância, além do cadastro de reserva. Na modalidade presencial as vagas e o cadastro de reserva dividem-se entre os polos de Caraúbas, Guamaré, São Gonçalo do Amarante, Grossos e Martins.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS







O edital tem validade de 2 anos, contados a partir da publicação e homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

De acordo com o edital, os candidatos selecionados não terão vínculo empregatício com a UERN, pois serão vinculados como Tutores Bolsistas da CAPES/UAB.

A carga horário de trabalho para os tutores será de 20 horas/semanais. No caso do Tutor Presencial, as horas serão distribuídas em atividades in loco. Já para o tutor a distância, as horas deverão ser aplicadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

A remuneração dos tutores será uma bolsa no valor de R$ 765,00, pagos a partir da entrada em exercício.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES





ACESSE O EDITAL AQUI.